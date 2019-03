Turchia: 'nuovo maxi-aeroporto Istanbul operativo dal 6/4' Dopo 6 mesi rinvii Turkish Airlines dice addio a scalo Ataturk

(ANSAmed) - ISTANBUL, 11 MAR - Dopo quasi 6 mesi di rinvii, potrebbe essere finalmente giunto il momento della piena apertura al traffico del Grande Aeroporto di Istanbul, il maxi-scalo inaugurato il 29 ottobre scorso dal presidente Recep Tayyip Erdogan, ma finora operativo solo per pochi voli. La Turkish Airlines, che vi trasferirà il suo hub, ha annunciato stamani che il trasferimento di tutte le sue operazioni avverrà la notte del 6 aprile: un enorme 'trasloco' di mezzi e attrezzature che complessivamente dovrebbe richiedere quasi 48 ore. Il primo volo è previsto dal nuovo scalo è previsto dalle 14 locali del 6 aprile. In precedenza, l'apertura era stata posticipata da fine ottobre a fine dicembre e poi ancora a marzo. Tra le cause dei ritardi, secondo alcuni analisti, c'è la crisi finanziaria e valutaria della Turchia, che ha già spinto una delle cinque aziende del consorzio di costruzione e gestione a cedere le sue quote. Lo scalo, che in un decennio punta a diventare il più grande al mondo con una capacità stimata di 150-200 milioni di passeggeri, opera al momento soltanto pochi voli interni e collegamenti internazionali con l'Azerbaigian e Cipro Nord. La sua costruzione è stata anche accompagnata da forti polemiche per le morti bianche e le condizioni di lavoro degli operai. (ANSAmed).