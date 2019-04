Tunisia: stime Fmi, +2,7% nel 2019, +3,2% nel 2020 Economia tunisina cresciuta nel 2018 del 2,5%. Inflazione 7,3%

(ANSAmed) - TUNISI, 10 APR - La crescita economica prevista per la Tunisia nel 2019 sarà del 2,7%, e nel 2020 del 3,2%. E' quanto prospetta il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel suo World Economic Outlook di primavera.



L'Fmi ricorda che l'economia del tunisina è cresciuta nel 2018 del 2,5%, a fronte di una media del 4,2% dei Paesi importatori dei Paesi importatori di petrolio.



Secondo l'Fmi, il tasso di inflazione in Tunisia è stato del 7,3% nel 2018 con una previsione di crescita al 7,5% per il 2019, e una diminuzione al 5,6% nel 2020.



Le stime di crescita dell'economia tunisina stilate dal Fmi rimangono al di sotto di quelle inserite dal governo di Tunisi nella legge finanziaria 2019 (+3,1%). (ANSAmed)