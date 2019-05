Expo 2020: proroga termine per partecipare Padiglione Italia Offerte di adesione accettate fino alle 12 del 20 maggio

(ANSAmed) - ROMA, 10 MAG - Il termine per la presentazione delle proposte per diventare Partner Tecnici del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai è stato ulteriormente prorogato alle ore 12.00 del 20 maggio 2019, per facilitare la più ampia partecipazione possibile e consentire la preparazione delle offerte di adesione da parte di aziende e operatori.



Sulla piattaforma telematica di e-procurement di Invitalia sono stati pubblicati ulteriori chiarimenti e sono reperibili tutte le informazioni relative a condizioni, modalità di cooperazione e aspetti specifici, ivi compresi i criteri di valutazione delle proposte ricevute, per l'affidamento di contratti di partnership tecnica.



Il termine di scadenza per le richieste di eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, da far pervenire esclusivamente mediante piattaforma telematica, è prorogato al 14 maggio 2019. Il testo integrale e tutti i dettagli per partecipare alla procedura Request for Proposal (RFP) per il Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai sono disponibili su https://gareappalti.invitalia.it/ e https://italyexpo2020.it/documenti/bandi-e-gare/. (ANSAmed).