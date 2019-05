Cisgiordania: governatore Usa in parco industriale coloni Missione di DeSantis (Florida) per incontri con uomini d'affari

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 MAG - Il governatore della Florida Ron DeSantis (Rep.) è impegnato oggi nel Parco industriale di Gush Etzion, presso Betlemme (Cisgiordania), in un incontro con uomini d'affari attivi nel settore ebraico e in quello arabo. Lo ha reso noto il ministro israeliano per le questioni strategiche, Gilad Erdan, secondo cui "è la prima volta che un governatore Usa conduce una missione commerciale ufficiale nelle aree della Giudea-Samaria", ossia in Cisgiordania. Domenica DeSantis aveva inoltre visitato il campus universitario nella città-colonia di Ariel, Cisgiordania. Secondo Erdan, DeSantis è interessato a verificare la possibilità di accordi commerciali con uomini d'affari locali e anche a fare il punto sulla lotta condotta dalle autorita' israeliane "contro quanti all'estero sono impegnati nel boicottaggio della Giudea-Samaria".(ANSAmed).