Tecnologia: a Tunisi il IV 'Sitic Africa 2019'

TUNISI - Si svolgerà a Tunisi presso il Parco delle Esposizioni del Kram dal prossimo 18 al 20 giugno, la quarta edizione del Salone Internazionale delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione dedicato all'Africa "Sitic Africa 2019". La manifestazione punta a promuovere la conoscenza delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (Tic/Ict) africane nei diversi settori economici: agricoltura, industria e servizi, nonché ad attrarre imprese occidentali interessate al partenariato in Tunisia e in Africa. Il Salone comprenderà incontri B2B, forum e workshops. E' inoltre prevista un'esposizione tecnologica delle imprese tunisine, per presentare le loro applicazioni e soluzioni innovative, nonché un'area per gli espositori internazionali in un ottica di cooperazione triangolare Tunisia-Europa-Africa. Secondo l'Agenzia per la Promozione dell'Industria e dell'Innovazione (Apii), Sitic Africa 2019 è "una vera e propria piattaforma di business internazionale nel campo digitale che offre l'opportunità di conoscere le offerte Itc tunisine, africane e occidentali". La novità di questa quarta edizione dedicata all'Africa è "l'apertura sull'Africa anglofona e la forte presenza dei paesi occidentali". Importanti delegazioni commerciali provenienti da Algeria, Germania, Belgio, Canada, Francia e Italia sono già state confermate. All'ordine del giorno anche la 2a edizione del Forum Internazionale "E-Health in Africa, trasform Digital Economic Health" in collaborazione con il ministero tunisino della Salute e la National Health Federation, della Confederazione tunisina dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Utica).