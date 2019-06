Italia-Giordania: il primo luglio Forum commerciale ad Amman

(ANSAmed) - GERUSALEMME, 28 GIU - Il prossimo 1 luglio una delegazione di istituzioni e imprenditori italiani sarà ad Amman per partecipare al Forum commerciale italo-giordano organizzato dalla Camera di commercio italo-araba (Jiacc) e dalla Camera di commercio giordana (Jcc) in cooperazione con l'Ice di Amman e l'Ambasciata italiana in Giordania. Lo annuncia la stessa ambasciata secondo cui i discorsi di apertura saranno tenuti dal ministro dell'industria Tarek Al-Hamouri, dal presidente del Jcc Nael Al-Kabariti, dal presidente del Jiacc Cesare Trevisani e dall'ambasciatore italiano Fabio Cassese. Quest'anno l'Italia e la Giordania festeggiano i 70 anni dall'insediamento dell'ambasciata italiana ad Amman: una "pietra miliare storica celebrata dalla recente visita del presidente della repubblica Sergio Mattarella". "La visita - ha ricordato l'ambasciata - è stata un'opportunità anche per rafforzare i legami bilaterali economici. L'Italia è il secondo paese europeo che esporta in Giordania e l'Italia è la terza destinazione Ue per le esportazioni giordane. Lo scambio economico bilaterale è stato nel 2018 di circa 800 milioni di euro". Nel corso del Forum saranno discusse le opportunità per gli investimenti italiani in Giordania nel settori delle infrastrutture, dell'energia, del rifornimento d'acqua, nelle energie rinnovabili, nelle attrezzature mediche, nel cibo e nell'agroindustria, nel turismo, nei servizi di informazione e comunicazione. "Molte aziende giordane - ha sottolineato l'ambasciata - stanno già crescendo con l'uso di macchinari e tecnologia italiana". Una sezione speciale del Forum sarà dedicata a 'La Giordania, la tua porta di ingresso alla regione per forniture e costruzioni" con incontri B2B tra aziende italiane, giordane e irachene. L'iniziativa ad Amman sarà seguita ad ottobre in Italia da una Presentazione della Giordania insieme ad una delegazione di imprenditori giordani che il 17 di quel mese prenderà parte all'annuale "Forum commerciale italo-arabo' a Milano in cui la Giordania e 'Paese ospite'. (ANSAmed)