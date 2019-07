Confindustria: più sinergie tra imprese Italia e Egitto Boccia firma accordo con federazione delle industrie egiziane

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Confindustria e Fei, la federazione delle industrie egiziane, "hanno firmato questa mattina un protocollo d'intesa per rafforzare le relazioni commerciali e promuovere la cooperazione economica dei due paesi". L'accordo, siglato in coincidenza con l'assemblea generale 2019 di BusinessMed (le associazioni imprenditoriali dell'area del mediterraneo) che si riunisce oggi a Roma, spiega una nota, "siglato dal Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e dal vicepresidente della Fei Tarek Tawfik, vuole rafforzare la sinergia tra le imprese di Italia ed Egitto, incoraggiando partenariati industriali anche in paesi terzi". Tra i punti principali dell'intesa, spiega via dell?Astronomia, "la rinnovata collaborazione su alcuni appuntamenti che si terranno il prossimo anno in Italia, come la partecipazione di una delegazione di imprese egiziane a Connext 2020 e al Seminario sulle opportunità di Investimento nel Canale di Suez, e la promozione di partnership nel settore della formazione tra aziende e università del Mediterraneo grazie ai programmi europei ai quali partecipa Businessmed".