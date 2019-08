Croazia: pil +2,4% in secondo trimestre

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 28 AGO - Il Pil della Croazia è cresciuto nel secondo trimestre di quest'anno del 2,4 per cento, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo mostrano i dati dell'Istituto di statistica nazionale (Dzs) diffusi oggi.



La crescita è comunque inferiore a quella registrata tra gennaio e marzo di quest'anno, quando aveva raggiunto il +3,9 per cento. Per gli esperti, il rallentamento della crescita era comunque previsto, riflette le tendenze economiche generali in Europa, e non dovrebbe pesare sui risultati del Pil a livello annuo, prospettati intorno al +3 per cento. (ANSAmed)