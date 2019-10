Blue Sea Land, 30 delegazioni straniere all'ottava edizione

PALERMO - Incontri scientifici, eventi culturali e spettacoli, laboratori del gusto, innovazione tecnologica scambi commerciali, con 30 delegazioni straniere partecipanti: é il ricco programma della manifestazione Blue Sea Land, giunta all'ottava edizione, in programma dal 17 al 20 ottobre a Mazara del Vallo (Tp) e presentata stamani in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans dal presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu-Cosvap Nino Carlino, alla presenza degli assessori regionali Edy Bandiera (Agricoltura) e Mimmo Turano (Attività produttive). A patrocinare l'expo multiculturale - che mette insieme le filiere agro-ittiche-alimentari di Italia e Sicilia, dei Paesi del Mediterraneo, dell'Africa e del Medio Oriente - i ministeri degli Affari esteri, Sviluppo economico e delle Politiche agricole.

"Grazie all'attività di cooperazione economico-istituzionale svolta negli anni dal Distretto della Pesca con il supporto della Regione e dell'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo - ha detto Carlino - si é potuta rafforzare l'iniziativa di promozione e sviluppo del modello distrettuale fra gli operatori economici per la creazione di un benessere diffuso tra le popolazioni. Alla luce dei mutati scenari economico-politici che hanno caratterizzato i paesi rivieraschi la Sicilia si trova a svolgere un ruolo di primo piano nello spazio di cooperazione internazionale nel bacino del Mediterraneo".