Giordania: ministro, economia cresce nonostante crisi arabe Intervento all'Italian Arab Business Forum di Milano

(ANSAmed) - MILANO, 17 OTT - "Nonostante le condizioni difficili che il mondo arabo ha attraversato", la "nostra economia continua ad accrescere più dell'indice di sviluppo regionale". Lo ha detto Tariq Hammouri, ministro dell'Industria e Commercio della Giordania, durante il suo intervento all'Italian Arab Business Forum, all'Assolombarda di Milano.



La primavera araba ha provocato momenti difficili con ripercussioni "importanti" sulla Giordania. Per esempio, "il flusso di profughi internazionali che non si può paragonare all'accoglienza degli Stati Uniti", ha spiegato. "Noi abbiamo accolto 2 milioni di profughi e siamo rimasti fedeli ai nostri principi" mantenendo un approccio di "dialogo", ha proseguito il ministro.



Con l'Italia, "abbiamo costruito relazioni strategiche non solo politiche, ma anche economiche. Nonostante le condizioni difficili che il mondo arabo sta attraversando la cosa più importante è il rapporto con i Paesi amici", ha concluso Hammour. (ANSAmed).