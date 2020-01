Opportunità per imprese italiane a Tunisi con il Cife Il 30 gennaio scambi e B2B a Gammarth

(ANSAmed) - TUNISI, 17 GEN - Il Cife (Conseil International des femmes entrepreneures), attraverso la filiale Cife Italia, presieduta da Mariella Liverani, organizza il 30 gennaio all'Hotel Le Palace di Gammarth il "Meet Up Italo-Tunisien 2020", grande opportunità di scambi e B2B per operatori italiani in Tunisia. Con il patrocinio del ministero tunisino delle finanze e dello sviluppo, degli investimenti e della cooperazione internazionale, in collaborazione con l'Ambasciata italiana in Tunisia, la Camera di commercio e industria tunisina-italiana (Ctici), la Fondazione Marisa Bellisario e la Banca Malatestiana, questo incontro di Business Networking riunisce una cinquantina di aziende italiane selezionate da tutta Italia, che operano in diversi settori di attività, al fine di stabilire e concludere partnership con le aziende tunisine.(ANSAmed).