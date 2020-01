Banca mondiale-Undp, dialogo politica economica a Tunisi Serie 12 incontri per discutere nuovo modello economico

(ANSAmed) - Tunisi, 23 GEN - Banca mondiale e Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (Undp) hanno annunciato una serie di appuntamenti che avranno luogo a Tunisi aventi ad oggetto il dialogo di politica economica (Pde). "L'iniziativa consiste nell'organizzazione di incontri mensili che riuniscono attori nazionali e internazionali a Tunisi e nelle regioni per condividere opinioni con rappresentanti del settore pubblico e privato, istituzioni accademiche e commerciali e con esperti di sviluppo internazionale", ha detto Tony Verheijen, responsabile in Tunisia della Banca mondiale, e "mira inoltre a discutere un nuovo modello economico e di sviluppo per la Tunisia, nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile". L'iniziativa ha tra gli obiettivi anche quello di aiutare "la Tunisia ad allontanarsi dalla spirale negativa in cui si è trovata negli ultimi anni, soprattutto perché il futuro dell'economia tunisina risiede in progetti innovativi, imprenditorialità, ambiente e turismo". Il primo incontro è fissato per il 30 gennaio prossimo a Tunisi sul tema "Crescita inclusiva e capitale umano" e riunirà 15-20 specialisti per discutere delle attuali sfide economiche e sociali che la Tunisia deve affrontare. Il rappresentante in Tunisia dell'Undp, Steve Utterwulghe, ha dichiarato che questa iniziativa è la prima del genere nella regione Mena e si adatta ad un migliore sostegno alla Tunisia, incentrato sulle componenti economiche, sociali e di sviluppo del Paese. Sono previsti in tutto 12 incontri di dialogo economico nel 2020, 9 dei quali saranno organizzati a Tunisi e altri 3 nelle regioni, secondo un formato innovativo adatto all'emergere di nuove idee e forme di consenso. L'obiettivo è consentire alle parti interessate nazionali di identificare congiuntamente le priorità economiche e di sviluppo nonché le possibili soluzioni alle sfide poste in essere. I dibattiti previsti culmineranno in raccomandazioni per avviare e alimentare la riflessione su possibili riforme socioeconomiche nazionali da intraprendere al fine di garantire un migliore accesso allo sviluppo regionale, una migliore occupazione dei giovani o una più ampia inclusione economica e finanziaria. Il nuovo governo sarà informato di queste riflessioni e delle soluzioni pratiche e pragmatiche che usciranno dagli incontri, hanno annunciato gli organizzatori.



