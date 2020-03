Energia:Tunisia,ok a società autoproduzione da rinnovabili

(ANSAmed) - TUNISI, 02 MAR - Un decreto pubblicato in Tunisia consente la creazione di società di auto-produzione di energia a partire da fonti rinnovabili e regolamenta le condizioni per il trasporto e la vendita di elettricità in eccesso alla compagnia statale dell'elettricità Steg. Questo decreto arriva a seguito dalla revisione dell'articolo 9 della legge n. 12 del 2015 dell'11 maggio 2015, relativa alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e rientra nel programma di sviluppo dell'elettricità da fonti sostenibili della Tunisia per ridurre il deficit energetico e migliorare la competitività del sistema economico del paese. Tali misure mirano a raddoppiare gli investimenti effettuati dalle società attive nell'installazione di centrali elettriche da fonti rinnovabili e a garantire, nel contempo, parte delle loro esigenze in questo settore a costi bassi e stabili. Questa novità è stata al centro della prima edizione dell'Electric and Renewable Energy Exhibition "Elek Energ 2020" conclusasi il 1 marzo scorso presso il Parco delle Esposizioni del Kram di Tunisi, che ha visto la partecipazione di centinaia di società specializzate, estere e nazionali. In Tunisia, circa 2.000 aziende operano nel settore dell'industria dell'elettricità e danno lavoro a 100.000 persone. (ANSAmed)