Coronavirus frena crescita Egitto, Golfo paga calo petrolio

NAPOLI - Una brusca frenata nella crescita economica di Egitto e Marocco, i due paesi più dinamici del Nord Africa, e il calo del prezzo del petrolio che colpisce i Paesi della penisola arabica. La pandemia da coronavirus sta avendo effetti molto pesanti anche sull'area MENA (Medio oriente e Nord Africa), come spiega uno studio dell'Institute of International Finance (IIF), associazione globale di istituti bancari e istituzioni finanziarie. Lo studio, citato dal sito di approfondimento ecomnewsmed.com, aveva previsto una generale crescita del Pil nell'area dell'1,8% nel 2020 ma ha ora invertito le aspettative, prevedendo un calo dello 0,3% del Pil e un forte aumento della disoccupazione. Alla base il calo del prezzo del petrolio, ma anche della domanda globale di materie prime e prodotti agricoli, insieme al crollo del turismo.

Per l'Egitto ci si aspetta il dimezzamento della crescita del Pil che era previsto al 5,4% e che invece ora dovrebbe essere del 2,7% nel 2020. Due le cause principali: il crollo del turismo, che pesa per l'8% sul Pil egiziano, ma anche il calo del transito delle grandi navi merci nel Canale di Suez, oltre alla diminuzione delle rimesse dei tanti egiziani che lavorano all'estero. Anche l'altra economia dinamica del Nord Africa, quella del Marocco, si aspetta un forte calo della crescita che era prevista intorno al 3,2%, mentre ora ci si aspetta solo un +1,1% del Pil. Il regno soffrirà del calo del turismo e del settore dei servizi, molto sviluppato nel Paese che era diventato negli ultimi anni la prima destinazione turistica africana: il turismo pesa infatti per l'8% sull'economia marocchina e colpisce tutti i servizi come trasporti aerei e hotel, artigianato e gastronomia. Un calo fortissimo è atteso per la Tunisia che aspettava la sua crescita migliore dal 2011, al 2,5%, ma ora secondo le stime dell'Iif il Pil salirà solo dello 0,5%, aggravando la povertà di un Paese che nel 2019 aveva raggiunto il record di incoming turistico.

Il crollo del prezzo del petrolio darà invece un forte colpo all'economia dell'Algeria, che si aspettava una crescita dell'1,6% del Pil nel 2020 ma vede la previsione invertita ora, con un -1,5%. Il petrolio, ricorda l'Iif, pesa sull'export algerino per il 95%. Cali molto pesanti anche nell'economia dei Paesi del Golfo Persico, anch'essi dipendenti dal petrolio, con i mercati finanziari di Dubai, Abu Dhabi e Kuwait che hanno perso un terzo del loro valore dall'inizio di marzo. Lo studio Iff sottolinea come in Arabia Saudita il mercato finanziario ha perso il 18% a marzo, con il gigante del petrolio Aramco che ha lasciato sul mercato il 12% del suo valore azionario. Arabi Saudita, Eau, Qatar e Oman hanno lanciato misure di sostegno all'economia per 85 miliardi di dollari, ma ad esempio l'agenzia Moody's ha stimato che il pacchetto di Abu Dhabi da 27 miliardi riuscirà solo a limitare i danni alle banche emiratine, che saranno colpite anche nei loro asset come il settore immobiliare.