Coronavirus: in Spagna 185 morti in 24 ore, cifre stabili Nel complesso sono 25.613. Ad aprile persi 280mila posti lavoro

(ANSAmed) - ROMA, 5 MAG - In Spagna si stabilizza la curva delle vittime da coronavirus. Sono 185 nelle ultime 24 ore (in leggero aumento rispetto al giorno prima), per un bilancio complessivo di 25.613. Nel bollettino quotidiano, riportato dal quotidiano El Pais, si legge che i casi complessivi sono 219.329, con un aumento di 867 in un giorno.



Intanto, il ministero del lavoro fa sapere che nel mese di aprile stati persi 280mila posti di lavoro a causa dell'epidemia. In parte la causa è il crollo del turismo durante il lockdown. I sussidi statali hanno raggiunto un incremento del 137 per cento, è stato riferito in un comunicato. (ANSAmed).