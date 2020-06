Energia: Ansaldo completa in anticipo centrale in Tunisia Piena capacità produttiva di 600 MW a Mornaguia

(ANSAmed) - TUNISI, 01 GIU - Ansaldo Energia ha completato con successo ed in anticipo sui tempi contrattuali le ultime tappe della costruzione ed entrata in esercizio della centrale elettrica a gas di Mornaguia in Tunisia, con grande soddisfazione del Governo tunisino e della committente Steg per l'impegno della società, che nonostante le difficoltà legate al Covid-19, è riuscita a raggiungere la piena capacità produttiva dell'impianto di 600 MW, in tempo per il picco di consumo estivo. Lo rende noto sul proprio sito la Farnesina ricordando che "la commessa, del valore di circa 250 milioni di euro per la costruzione di una centrale elettrica da 600 MW azionata da due turbine a gas, era stata aggiudicata ad Ansaldo nel 2018".



(ANSAmed)