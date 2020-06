Kuwait: primo Webinar su rilancio turismo in Italia Organizzato da Ambasciata Italia con Mancini Worldwide e Promos

(ANSAmed) - ROMA, 30 GIU - Italy on Track: Italian Tourism Opportunities & Challenges Post Covid-19, il primo Webinar dedicato al settore turistico per tour operator kuwaitiani è stato organizzato stamane dall'Ambasciata d'Italia in Kuwait, in collaborazione con Mancini Worldwide e Promos Italia.



Oltre 100 tour operator hanno preso parte all'incontro attraverso una piattaforma costruita da Promos Italia, che faciliterà la definizione di veri e propri B-to-B virtuali.



L'Ambasciatore d'Italia Carlo Baldocci ha aperto i lavori, che hanno avuto fra i principali speaker il Direttore generale per la Prevenzione del Ministero della Salute, Prof. Giovanni Rezza e Andrea Bonalumi di Promos Italia.



Nell'aprire il Webinar l'Ambasciatore Baldocci ha sottolineato che la fortissima e ormai tradizionale domanda di Italia in Kuwait - che passa anche per una sostenuta presenza turistica kuwaitiana in Italia - è segno, fra l'altro, dell'eccellente stato delle relazioni bilaterali.(ANSAmed).