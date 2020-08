Turismo: calano del 56% le entrate del settore in Tunisia Rapporto della Banca centrale

(ANSAmed) - TUNISI, 6 AGO - Crollano gli introiti derivanti dal settore turistico in Tunisia, con una diminuzione del 56% a fine luglio 2020 (1,2 miliardi di dinari rispetto a 2,8 miliardi di dinari nello stesso periodo dell'anno precedente). Lo ha reso noto la Banca centrale tunisina in un rapporto contenente gli indicatori monetari e finanziari, tra i quali anche quello delle riserve nette in valuta estera che alla fine di luglio erano pari a 21,2 miliardi di dinari, equivalenti a 138 giorni di importazione, contro i 91 giorni dello stesso periodo dell'anno scorso. (ANSA).