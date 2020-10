Tunisia:Bers, crescita economica a -8% nel 2020

(ANSAmed) - TUNISI, 02 OTT - La crescita economica in Tunisia dovrebbe attestarsi al -8% nel 2020, prima di tornare al 4% nel 2021, secondo le nuove prospettive economiche regionali pubblicate dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). Le previsioni precedenti pubblicate relative a maggio 2020 prevedevano una crescita negativa per la Tunisia del -2,5% nel 2020, prima di salire al 2,5% nel 2021. La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo ha stimato al ribasso le previsioni per le economie emergenti in cui investe, in considerazione delle misure per contenere l'impatto dell'epidemia da coronavirus, durata più a lungo di quanto previsto. La Bers prevede attualmente una contrazione complessiva nelle sue economie del 3,9% quest'anno e un ritorno alla crescita il prossimo anno del 3,6%. Le precedenti previsioni pubblicate a maggio avevano invece previsto un calo del 2020 del 3,5% e una ripresa più forte del 4,8% nel 2021.



L'economista capo della Bers, Beata Javorcik, ha dichiarato: "La produzione nelle regioni della Bers si è contratta bruscamente nel secondo trimestre del 2020 di circa l'8,2% su base annua. In molte economie la contrazione è stata maggiore dei cali osservati durante la crisi finanziaria globale. La velocità di ripresa dovrebbe essere simile a quella osservata all'indomani di quella crisi, con i livelli pre-pandemici del PIL che torneranno verso la fine del 2021 ". La produzione nella regione del Mediterraneo meridionale e orientale dovrebbe contrarsi dell'1,3% nel 2020 a causa di misure di contenimento, calo del turismo, calo della domanda esterna e rallentamento degli afflussi di investimenti esteri diretti. Il Pil potrebbe rimbalzare al 4,4% nel 2021, a condizione dell'attuazione delle riforme e della riduzione dell'incertezza politica. L'Egitto è l'unica economia in tutte le regioni della BERS che probabilmente sfuggirà alla recessione nell'anno solare 2020, con una crescita prevista del 2,0% supportata in parte da grandi progetti di edilizia pubblica e da un boom nel settore delle telecomunicazioni. Le economie della Bers hanno subito pressioni sulla domanda e sull'offerta a causa delle misure interne per contenere la pandemia, mentre gli shock esterni hanno incluso prezzi bassi delle materie prime, contrazione delle esportazioni, un crollo del turismo e un calo delle rimesse. La Bers investe nelle economie emergenti dell'Europa centrale e orientale fino all'Asia centrale, al Medio Oriente e al Nord Africa, promuovendo principalmente il settore privato e sostenendo uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Le esportazioni dalle regioni della Bers sono diminuite di oltre il 14% nella prima metà del 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019. Il turismo internazionale e nazionale è diminuito drasticamente, con il calo del 65% degli arrivi di turisti internazionali nelle regioni della Bers nei primi sei mesi del 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. (ANSAmed) (ANSA).