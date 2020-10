Italia-Tunisia: firmata alleanza Delta Center-Confial

(ANSAmed) - TUNISI, 28 OTT - Nasce al Delta Center di Tunisi Un punto di assistenza tecnica per i soggetti pubblici e privati associati alla Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori (Conf.i.a.l.), con l'obiettivo di implementare lo sviluppo delle strategie di internazionalizzazione tra Italia e Tunisia.



"In questo particolare momento di difficoltà economica che sta colpendo duramente le aziende italiane e tunisine, abbiamo pensato di mettere a disposizione delle stesse, le nostre risorse ed esperienze" hanno dichiarato il presidente del Delta Center, Sandro Fratini, e il segretario territoriale di Mazara del Vallo della Conf.i.a.l., Pietro Pace, al momento della firma dell'accordo, in presenza dell'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Lorenzo Fanara. La Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori é una confederazione sindacale autonoma costituita nel 2013, con sede a Roma, ma strutturata in Federazioni sindacali di settore che operano su tutto il territorio nazionale e su quello europeo e internazionale.



Conf.i.a.l. non ha finalità a scopo di lucro, in particolare, per quanto riguarda la nuova sede tunisina, si propone di istituire corsi di formazione professionale per il miglioramento ed il perfezionamento tecnico dei lavoratori, promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, accompagnare gli imprenditori italiani e tunisini che intendono avviare o consolidare un processo di internazionalizzazione attraverso servizi di assistenza tecnica personalizzata, rafforzare un sistema di relazioni formali ed informali tra soggetti istituzionali e imprenditoriali impegnati nei processi di integrazione economica e sociale, con l'obiettivo di creare condizioni di contesto favorevoli allo sviluppo di una serie di attività nei settori produttivi.



Inoltre, punta all' attuazione di progetti che possano garantire autonomia economica e valorizzazione delle risorse locali per una inversione anche culturale del fenomeno della migrazione.



Delta Center è un'azienda italo-tunisina con sede principale a Tunisi, presente anche in, Mauritania, Libia, Algeria, Marocco, dal 2003 si occupa principalmente di fornire servizi alle imprese italiane. Studi di mercato, di fattibilità di progetti, missioni per identificazioni dei siti operativi, industriali, investimenti immobiliari e agricoli, ricerca di partner strategici tecnici e commerciali. Delta Center ha come missione aziendale quella di "accompagnare aziende italiane nel continente africano.



I relativi sportelli di Mazara del Vallo e Tunisi, agiranno da punto informativo per tutte le attività di progetto, forniranno inoltre servizi di consulenza diretti alle imprese. (ANSA).