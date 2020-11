Energia: RES4Africa,come sfruttare le rinnovabili in Tunisia Webinar analizza situazione nel Paese

(ANSAmed) - TUNISI, 27 NOV - Incrementare al massimo l'uso delle rinnovabili In Tunisia superando barriere naturali e burocratiche: questa la sfida emersa oggi nel webinar di RES4Africa, fondazione sostenuta tra le altre da Intesa San Paolo e Enel, impegnata nello sviluppo e diffusione delle energie rinnovabili nel continente africano.



"Come liberare tutto il potenziale del mercato delle energie rinnovabili in Tunisia?", questo il titolo dell'evento virtuale al quale hanno partecipato circa 120 persone, occasione per discutere del potenziale energetico verde della Tunisia, grazie al contributo di esperti internazionali del privato e del settore pubblico.



Nel tentativo di raggiungere i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni ai sensi dell'Accordo di Parigi sul clima e al fine di diversificare il proprio mix energetico, la Tunisia si è posta l'obiettivo ambizioso di raggiungere 4,7 GW di capacità di generazione di energia rinnovabile entro il 2030, corrispondente a circa il 30% della potenza del Paese. Per raggiungere questo obiettivo, il Paese - si legge in una nota di RES4Africa - punta ad attrarre sviluppatori internazionali per sfruttare le sue risorse potenziali attraverso progetti di energia rinnovabile.



Il webinar di RES4Africa ha fornito informazioni utili per investire in Re, fornendo una visione del contesto, degli schemi normativi applicabili ai progetti e di come la Tunisia potrebbe attrarre finanziatori internazionali e investitori azionari che potrebbero aiutarla a raggiungere questi ambiziosi obiettivi di energia rinnovabile. "Per costruire un futuro più luminoso e sostenibile, l'Africa ha bisogno di investimenti internazionali.



Questo webinar ha chiarito che anche il Nord Africa domanda il coinvolgimento del settore privato internazionale nel proprio settore energetico", commenta Roberto Vigotti, segretario generale di Fondazione RES4Africa, uno dei relatori dell'evento.



"Oggi l'energia sostenibile fornita dalle rinnovabili è la base per una corretta prosperità economica e sociale, e il governo tunisino ne è pienamente consapevole", ha aggiunto.(ANSAmed).



