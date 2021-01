Covid: Libano, ministero trasferisce fondi a ospedali Denaro proveniente da prestito emergenza della Banca mondiale

(ANSAmed) - BEIRUT, 18 GEN - Il governo libanese ha inviato oggi un primo trasferimento di denaro a ospedali pubblici e privati, usando fondi d'emergenza della Banca mondiale, per migliorare la capacità delle strutture sanitarie di far fronte all'emergenza. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, i reparti di terapia intensiva a Beirut sono tutti saturi mentre sono al 90% della loro capacità fuori dalla capitale.



Il prestito d'emergenza, accordato ad aprile e che fa parte di fondi già stanziati dalla Banca mondiale al Libano, prima dell'avvio della crisi del coronavirus, ammonta a 40 milioni di dollari. In una nota, il ministero della sanità libanese ha annunciato il primo trasferimento di danaro a una serie di ospedali libanesi, senza però precisare l'ammontare complessivo dei fondi. Dall'individuazione del primo caso di coronavirus in Libano, più di 250.000 contaminazioni sono state registrate ufficialmente dalle autorità sanitarie, di cui 1.865 decessi.



Ieri il tasso medio di contaminazione relativo al numero di test effettuati nelle ultime due settimane è stato del 19,4%, un tasso in costante aumento. Di quelli attualmente infetti, 2014 sono ricoverati in ospedale, di cui 744 in terapia intensiva.



(ANSAmed).