In Medio Oriente, i ricchi aumenteranno del 25% in 5 anni Studio, piano diversificazione economica farà crescere paperoni

(ANSAmed) - NAPOLI, 26 FEB - La popolazione delle persone ricche in Medio Oriente salirà del 25% nei prossimi 5 anni, fino ad arrivare a 663.483, persone, mentre il numero dei paperoni aumenterà del 24,6%. E' la previsione del Knight Frank's 2021 Wealth Report.



La regione mediorientale rimarrà la quarta nel mondo con il numero maggiore di persone molto ricche: dalle 513.244 del 2019 a 663.483. Nel rapporto, sono considerati ricchi coloro che possiedono almeno un milione di dollari, compresa la prima casa e la seconda non tenuta come investimento. I super ricchi invece sono coloro che possiedono un patrimonio di almeno 30 milioni di dollari. L'Asia è quella in cui si prevede la maggiore crescita di super ricchi, + 39%, guidata da Indonesia e India. Entro il 2025 il 24% di super ricchi del mondo vivrà in Asia. Nei prossimi cinque anni, l'Africa sarà il secondo continente per la crescita dei super ricchi con il 33% di incremento previsto, guidata dallo Zambia (+40%) e dal Sudafrica (+32%). Nello stesso periodo il numero di milionari nel mondo salirà del del 41%.



"La pandemia - spiega al quotidiano emiratino The National Taimur Khan, capo delle ricerche della Knight Frank Middle East - ha impattato le ricchezze di molte persone nel Medio Oriente e anche le persone ricche e super ricche sono diminuite, rispettivamente dell'11,3 e del 10,1% nel 2020, ma questo calo non è stato uniforme in tutti i Paesi". In Arabia Saudita, infatti, i super ricchi sono aumentati del 9.6%. "Quell'area del mondo - spiega Khan - prosegue i suoi programmi di diversificazione economica e quindi ci aspettiamo ancora una crescita significativa dei ricchi". Lo studio riporta anche un sondaggio tra i consulenti finanziari del Medio Oriente: il 67% afferma che la ricchezza dei loro clienti è rimasta uguale o aumentata e il 69% si aspetta una crescita nel 2021. (ANSAmed).