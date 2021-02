Slovenia: Ikea apre centro vendita a Lubiana Per emergenza sanitaria, visite prenotate online

(ANSAmed) - LUBIANA, 26 FEB - Ikea ha ufficialmente aperto un suo punto vendita a Lubiana. L'inaugurazione è stata accompagnata da una piccola cerimonia durante la quale Sara Del Fabbro, Ceo del colosso svedese per il sud est Europa, ha dichiarato che "anche se non è l'apertura che ci aspettavamo, siamo grati di essere qui". Poi ha ricordato che i lavori erano stati avviati un anno e mezzo fa, e oggi il negozio è pronto per i primi visitatori che, a causa delle restrizioni per il coronavirus, dovranno prenotare la visita online.



Il responsabile del negozio, Cas Lachaert, ha detto che i visitatori si troveranno in "uno dei negozi più sostenibili del gruppo Ikea", per efficienza energetica e rispetto dell'ambiente, con il recupero dell'acqua piovana e l'installazione di pannelli fotovoltaici. Soddisfazione anche da parte del sindaco della capitale, Zoran Janković, che vede nell'apertura un magnete di attrazione per gli investitori stranieri.



La filiale di Lubiana è la prima di Ikea in Slovenia, la quinta nel mercato del Sudest Europa e uno degli oltre 450 negozi nel mondo. Il punto vendita si estende per oltre 31.000 mq, di cui circa 22.000 mq dedicati allo shopping. (ANSAmed).