Eau puntano su rinnovabili.Gara per secondo impianto solare

ABU DHABI - Prosegue il progetto di sviluppo delle rinnovabili negli Emirati Arabi Uniti. L'Autorità per l'Acqua e l'Elettricità di Abu Dhabi (Adwea) ha infatti annunciato che, entro metà anno, partirà la seconda gara per la presentazione delle offerte in vista della realizzazione del secondo impianto solare del Paese. ''Prevediamo di invitare gli offerenti entro la metà del 2018'' e ''i dettagli del progetto saranno annunciati nei prossimi mesi'', ha fatto sapere il direttore generale della Adwea, intervenendo a un incontro sulle energie rinnovabili nella capitale. Lo scorso anno, ricorda il sito del quotidiano The National, l'Autorità ha chiuso un pacchetto di finanziamento di 872 milioni di dollari per la costruzione del primo impianto solare degli Emirati dalla capacità di 1.177 megawatt - il più grande del mondo - il cui completamento è previsto nella seconda metà del 2019. Secondo il direttore della Adwea, la nuova infrastruttura avrà una capacità simile o superiore al primo impianto.