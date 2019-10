Turchia:Descalzi,non preoccupato,non voglio guerre per pozzo Ad su presenza turca in zona esplorazione concessa da Nicosia

(ANSAmed) - ROMA, 10 OTT - "Non sono preoccupato". Così l'a.d. di Eni Claudio Descalzi ha risposto ai cronisti sulla situazione al largo di Cipro dove una nave di perforazione turca è stata inviata in una zona concessa in licenza da Nicosia a Eni insieme alla compagnia francese Total. "Se qualcuno si presenta con navi da guerra, non faccio i pozzi. Non voglio certo far scoppiare delle guerre per fare dei pozzi", ha detto Descalzi a margine della consegna degli Eni Award 2019 al Quirinale.



"Ognuno si qualifica per quello che fa e come lo fa", ha aggiunto Descalzi, escludendo che sia in corso un dialogo sulla questione: "Io non sto dialogando al momento su questo".