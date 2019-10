Energia: collaborazione Arera con Autorità gas egiziana In vista liberalizzazione mercato nel Paese arabo

(ANSAmed) - MILANO, 24 OTT - Al via la collaborazione tra Arera e Gasreg, l'Autorità del gas egiziana, in vista del processo di liberalizzazione del mercato nel Paese arabo. Il presidente di Arera, Stefano Besseghini, ha incontrato a Milano Karem Mahmoud, presidente di Gasreg, nell'ambito dei rapporti sviluppati grazie alla comune adesione a Medreg, l'Associazione delle Authority per l'energia nel Mediterraneo, di cui Arera è fondatore e vice presidente permanente.



Gasreg è stata istituita nel 2017 e ha fra i diversi obiettivi quelli di monitorare il funzionamento del mercato del gas egiziano, incoraggiare nuovi investimenti, regolare le attività, promuovendo la concorrenza tra i potenziali operatori, consentendo l'accesso ai terzi su base equa e non discriminatoria. Tra le azioni previste per l'avvio del mercato libero egiziano, anche a valle delle recenti scoperte gas, Gasreg intende collaborare con Arera per promuovere la separazione della filiera ad oggi verticalmente integrata e l'accesso trasparente dei terzi alle infrastrutture. Prossimo appuntamento il primo 'Presidents meeting' di Medreg previsto il 10 dicembre a Roma.(ANSAmed).