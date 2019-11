Cooperazione, energia e giovani a Medaweek Barcellona Network Malta Business:coraggio contro barriere e isolamento

(ANSAmed) - NAPOLI, 25 NOV - La cooperazione tra Europa e Africa per investire nella formazione dei giovani e creare nuova ricchezza, lo sviluppo del settore tessile per rispondere alle esigenze odierne della moda in un'ottica di sostenibilità, gli investimenti nella green economy, l'energia eolica e solare, la riqualificazione delle città e l'economia circolare, gli strumenti innovativi della finanza nei paesi islamici, il sostegno all'imprenditoria femminile e i valori della social economy. Questi i temi affrontati nella tre giorni del MedaWeek Barcelona 2019 il grande vertice economico del Mediterraneo rivolto alle imprese che vogliono fare rete attraverso meccanismi di cooperazione internazionale. L'iniziativa, organizzata dall'ASCAME, Associazione delle Camere di Commercio del Mediterraneo, è tornata a radunare migliaia di delegati tra imprese, consorzi, camere di commercio e organizzazioni internazionali.



Presente anche il network Malta Business, in partnership con il Think tank Imprese del Sud. "Da Barcellona - ha sottolineato l'amministratore delegato del gruppo Sergio Passariello - il mondo economico del Mediterraneo ha chiamato a raccolta le istituzioni e le imprese per fronteggiare con coraggio chi vuole alzare barriere e condurre all'isolamento. MedaWeek è lo spazio di chi vuole, al contrario, abbattere i muri ancora esistenti e tessere una nuova rete di cooperazioni, dialogo e sinergie per affrontare le sfide globali del prossimo futuro. Soltanto uniti possiamo costruire progetti di ampio respiro e fortemente impattanti per dare risposte alle politiche economiche aggressive di potenze mondiali come USA e Cina, alla legittima ricerca di una vita dignitosa da parte di tutte le persone, alle pari opportunità, ai cambiamenti climatici, alla sicurezza dei cittadini e alla necessità di costruire spazi compatibili con la qualità della vita". (ANSAmed).