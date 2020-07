Libano: crisi carburante per generatori, black out ripetuti Nel contesto dell'aggravarsi del collasso economico del Paese

(ANSAmed) - BEIRUT, 2 LUG - La società elettrica libanese rischia di dover razionare ulteriormente la distribuzione di corrente nelle varie città e zone rurali del paese a causa di una crescente carenza di combustibile per far funzionare i generatori. Lo riferiscono media libanesi, secondo cui in diversi quartieri periferici della capitale Beirut così come in altre città del paese nel nord, nel sud e nella Bekaa i black out elettrici giornalieri sono più ricorrenti e prolungati.



Il Libano è attraversato dalla sua peggiore crisi economico-finanziaria degli ultimi 30 anni e il governo fatica a trovare delle soluzioni urgenti alla mancanza di liquidità in valuta pesante per far fronte alle necessità di assicurare i servizi essenziali alla cittadinanza.



Dalla fine della guerra civile 30 anni fa, l'elettricità in Libano è razionata con tagli di corrente che variano dalle 3 alle 12 ore al giorno a seconda della lontananza o prossimità col centro istituzionale della capitale Beirut. (ANSAmed).