Madrid richiama 5mila agenti Guardia Civil dalla Catalogna Parlament catalano approva presentazione ricorso contro art. 155

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Polizia e Guardia Civil fanno un passo indietro dalla Catalogna. Almeno 5 mila uomini dell'imponente schieramento, inviato a Barcellona e dintorni in occasione del referendum indipendentista di ottobre, torna a casa. Ed entro il 30 dicembre salperanno le due navi ancora ormeggiate di fronte alla capitale catalana per alloggiare gli agenti. Con la decisione del governo spagnolo si conclude l'operazione Copernico e la fase dell'emergenza, ma i catalani continuano il pressing. La delegazione permanente del Parlament di Barcellona, che garantisce la transizione tra la precedente Camera e quella uscita dalle elezioni del 21 dicembre, ha approvato la presentazione di un ricorso al Tribunale Costituzionale contro l'applicazione dell'articolo 155 che ha sospeso l'autonomia catalana destituendo il presidente Carles Puigdemont e il suo governo. Per il sì hanno votato nove deputati indipendentisti e due della coalizione di sinistra Catalunya si que es Pot; i voti contrari sono stati sette (Ciudadanos, Psc e Pp); il deputato del Cup si è astenuto. Lo stato spagnolo ha ordito una "cospirazione" per porre fine all'autogoverno catalano, ha dichiarato dopo il voto Lluis Maria Corominas, portavoce di 'Uniti per il sì', spiegando che il governo di Mariano Rajoy ha abusato delle sue prerogative realizzando una lettura estensiva dell'articolo 155 che di per sè non prevede né la destituzione del Govern nè quella del Parlament. (ANSAmed)