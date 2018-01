Tunisia: sinistra annuncia manifestazione per il 14 gennaio

(ANSAmed) - TUNISI, 12 GEN - Un gruppo di partiti politici e organizzazioni di sinistra ha indetto per domenica 14 gennaio, 7mo anniversario della caduta del deposto presidente Ben Ali, una marcia nazionale dal titolo "La Tunisia recupera la sua rivoluzione".



Nel comunicato, gli organizzatori del Fronte Popolare, Al Joumhouri, Union General des etudiantes de Tunisia, Ppdu, Forum national progressiste, ed altri collettivi invitano a manifestare per il ritiro della legge finanziaria in maniera pacifica e a lottare contro ogni forma di vandalismo. (ANSAmed).