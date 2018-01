Giordania: aiuti Germania per proteggere confine con Siria

AMMAN - La Germania ha fornito alla Giordania armi ed equipaggiamenti per proteggere la sua frontiera settentrionale con la Siria da possibili infiltrazioni di terroristi.

L'accordo è stato reso noto durante una visita ad Amman del ministro della Difesa tedesco, Ursula von der Leyen. La fornitura comprende 70 camion fuoristrada, 56 minibus e due aerei per l'addestramento di piloti, per un valore totale di 18 milioni di euro.

"La Giordania - ha detto il ministro, citato in un comunicato dell'ambasciata tedesca - condivide con la Siria un confine di 380 chilometri, e la violenza non si ferma alla frontiera.

Questo può essere un passaggio per i terroristi, ed è di estrema importanza che il confine sia controllato anche dall'aria". Ursula von der Leyen ha ricordato anche l'impegno del suo Paese nell'aiutare Amman a far fronte alla massiccia presenza di rifugiati siriani. "Assistiamo la Giordania in molti modi - ha sottolineato il ministro - come con le iniziative 'cash for work', con la copertura degli stipendi degli insegnanti impegnati nei doppi turni e nella fornitura di acqua potabile ai rifugiati e alle comunità che li ospitano".