Santa Sede-Turchia: media, Erdogan vedrà Papa in Vaticano 'Visita il 5 febbraio, primo presidente turco da 59 anni'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 16 GEN - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan incontrerà Papa Francesco in Vaticano il mese prossimo.



A scriverlo è la stampa turca, secondo cui la visita del leader di Ankara si svolgerà il 5 febbraio e avrà come tema centrale la situazione di Gerusalemme alla luce delle tensioni per il riconoscimento come capitale di Israele da parte di Donald Trump. Dalla presidenza turca non è ancora giunta una conferma ufficiale, ma Erdogan aveva già dichiarato di voler visitare Papa Bergoglio. con cui ha avuto nelle ultime settimane contatti telefonici. Se confermata, precisano i media, sarebbe la prima visita in Vaticano di un presidente turco da 59 anni.



Secondo le stesse fonti, dopo l'incontro con il Papa, Erdogan compirà un tour diplomatico in America Latina. (ANSAmed).