Migranti:Minniti riceve ministro tunisino,più collaborazione Titolare Viminale, disponibili ad intensificare assistenza

(ANSAmed) - ROMA, 13 FEB - Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha ricevuto oggi al Viminale il collega tunisino Lofti Brahem. L'incontro, informa il ministero, "è stato l'occasione per rafforzare ulteriormente la collaborazione bilaterale tra Italia e Tunisia in molteplici settori, a partire dalla lotta al terrorismo, dalla immigrazione irregolare, alle misure di controllo delle frontiere e alla cooperazione tra le Forze di Polizia dei due Paesi".



In particolare, il ministro tunisino Brahem ha confermato "il massimo impegno" sul fronte della cooperazione nella prevenzione dei flussi migratori irregolari, nelle procedure di rimpatrio e nello scambio di informazioni a fini di contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo.



Da parte italiana, Minniti ha ribadito "la disponibilità ad intensificare l'assistenza alle autorità tunisine esaminando nuove misure al fine di rafforzare la collaborazione bilaterale". (ANSAmed).