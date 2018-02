Siria: Mosca avverte,tutti rispettino integrità territoriale Lavrov bacchetta Usa per sostegno ad autonomismo curdo

(ANSAmed) - MOSCA, 21 FEB - La situazione di Afrin può essere risolta "solo rispettando la sovranità della Siria" e la sua "integrità territoriale", e "tutti gli attori esterni dovrebbero rendersi conto della necessità di dialogare con Damasco". Così il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov da Lubiana citato da Interfax.



Lavrov ha poi esortato Damasco a "parlare con i rappresentanti di tutti i gruppi etnici e confessionali tra cui i curdi", precisando che "il governo siriano dovrebbe essere guidato dal principio di sovranità su tutto il suo territorio".



Lavrov ha anche detto che il sostegno americano all'autonomia dei curdi nel nord della Siria non ha aiutato nella ricerca di una soluzione al conflitto.



"La soluzione del conflitto - ha detto il capo della diplomazia di Mosca - non è stata favorita dal fatto che parte della popolazione curda in Siria settentrionale abbia dichiarato la propria autonomia qualche tempo fa" né "dai passi intrapresi dagli Usa e dalla coalizione che guidano per caldeggiare queste tendenze" e per "appoggiare la nascita di enti governativi locali apertamente presentati come non subordinati a Damasco".



