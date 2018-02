Siria: Onu, ancora nessun accordo sul cessate il fuoco Russia dice 'no' a proposta Svezia e Kuwait appoggiata da Usa

(ANSAmed) - NEW YORK, 22 FEB - Nessun accordo ancora all'Onu sulla Siria, con la Russia che ha detto 'no' a una bozza di risoluzione per un cessate il fuoco di 30 giorni nel Paese appoggiata dagli Usa. Il testo - presentato in Consiglio di sicurezza da Svezia e Kuwait - chiede la fine delle ostilità e l'accesso agli aiuti umanitari.(ANSAmed).