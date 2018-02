Serbia: da Consiglio d'Europa critiche a situazione media Muiznieks, aumentano minacce e attacchi a giornalisti

(ANSAmed) - BELGRADO, 23 FEB - L'atmosfera nella quale lavorano i media in Serbia si e' notevolmente deteriorata, con un numero crescente di casi di minacce e attacchi ai giornalisti, insieme a campagne calunniose. Lo ha detto Nils Muiznieks, commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa.



Parlando in una conferenza stampa a Belgrado al termine di una visita di alcuni giorni in Serbia, Muiznieks ha sottolineato che l'atmosfera nella quale operano i giornalisti nel Paese balcanico e' molto peggiore rispetto a quella della sua visita del 2015. I giornalisti sono sottoposti a campagne di discredito, con i politici che li accusano di essere traditori, mercenari e agenti stranieri.



Un problema serio e determinante, ha osservato, e' l'aspetto economico e finanziario del settore giornalistico, alla base spesso della scarsa indipendenza dei media e della necessita' di porsi sotto il controllo statale. (ANSAmed)