Turchia, voto anticipato 24 giugno, sciolto il Parlamento

ISTANBUL - Dopo un'ultima sessione in cui ha approvato una legge delega che consente al governo di licenziare le ultime norme di armonizzazione istituzionale con il nuovo sistema presidenziale, il Parlamento della Turchia si è ufficialmente sciolto, in vista del voto anticipato del 24 giugno, in cui oltre al rinnovo della Grande assemblea nazionale di Ankara verrà eletto il prossimo capo dello Stato. Inizia così di fatto anche la campagna elettorale per le legislative. La scadenza per la presentazione delle liste degli 11 partiti ammessi è fissata per il 25 maggio. Secondo le previsioni di legge, il nuovo Parlamento - che passerà dagli attuali 550 a 600 seggi - si riunirà per la prima volta il 2 luglio, 3 giorni dopo la data prevista per la proclamazione dei risultati ufficiali del voto.