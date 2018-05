Kosovo: Vucic, non sono ottimista ma lavoriamo a compromesso Presidente serbo a El Pais, Putin rispetta nostra scelta per Ue

(ANSAmed) - BELGRADO, 18 MAG - Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto di non essere ottimista sulle prospettive di soluzione della questione del Kosovo, anche se Belgrado e' intenzionata a fare ogni sforzo per arrivare a un compromesso con Pristina. "Se mi chiedete se sono ottimista, rispondo che non lo sono. Ma in ogni caso noi continueremo a fare ogni sforzo possibile per arrivare a un accordo di compromesso, anche se non posso garantire che l'altra parte fara' lo stesso", ha detto Vucic in una intervista al quotidiano spagnolo El Pais ripresa oggi dai media serbi. A suo avviso "c'e' ancora tanto odio tra serbi e albanesi (kosovari)". Per il presidente serbo e' necessario pensare ora al futuro e lasciare al passato i tanti traumi e scontri che hanno segnato tragicamente la regione negli anni scorsi. Nuovi incidenti a sfondo etnico o violenze per il Kosovo metterebbero in pericolo la Serbia. "Abbiamo avuto tante guerre nel 20/mo secolo, le dobbiamo lasciare nel passato e lavorare per l'instaurazione della pace e della stabilita' in Serbia e nell'intera regione". Vucic ha quindi negato che il presidente russo Vladimir Putin gli abbia offerto una strada diversa da seguire per la Serbia rispetto a quella dell'integrazione nella Ue. "Putin e' amico della Serbia e ha sempre rispettato la nostra scelta", ha detto. (ANSAmed)