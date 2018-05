Turchia: sondaggio, Erdogan al 42% costretto al ballottaggio Per l'eventuale secondo turno testa a testa tra Ince e Aksener

(ANSAmed) - ISTANBUL, 21 MAG - A poco più di un mese dal cruciale voto anticipato del 24 giugno in Turchia, Recep Tayyip Erdogan non sarebbe in grado di ottenere la maggioranza assoluta e dovrebbe quindi andare al ballottaggio 2 settimane dopo per cercare di riconfermarsi presidente. È la previsione di Sonar, tra i più accreditati istituti di ricerca turchi. Nel suo ultimo sondaggio, frutto di un'inchiesta effettuata tra il 7 e il 17 maggio su un campione di 3mila intervistati in 26 province, Erdogan avrebbe il 42% dei consensi, largamente al di sotto del 50,1% necessari per la vittoria al primo turno. Una soglia che non sarebbe in grado di raggiungere anche in base alla maggior parte dei sondaggi precedenti. Sempre secondo Sonar, per accedere all'eventuale ballottaggio si sfiderebbero a distanza di pochi decimali il candidato del socialdemocratico e kemalista Chp, Muharrem Ince (21,9%), e l'ex ministra degli Interni Meral Aksener (21%), fondatrice del 'Buon partito' nazionalista e di centro-destra. È invece accreditato all'11% dei consensi Selahattin Demirtas, candidato del filo-curdo Hdp dal carcere, dove è detenuto da un anno e mezzo con accuse di sostegno al Pkk, da lui sempre negate. Alle scorse presidenziali, Demirtas sfiorò il 10%. (ANSAmed).