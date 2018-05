Migranti: Farnesina, anche Ue si prenda responsabilità La risposta del ministero degli Esteri alle parole di Juncker

(ANSAmed) - ROMA, 24 MAG - "L'auspicio dell'Italia è che tutta l'Ue concorra alla responsabilità per i salvataggi in mare, ai rimpatri e alla cooperazione con i Paesi di origine e transito, affinché non sia l'Italia a dovere sopportare tutto il peso dei flussi migratori che si creano nel Mediterraneo, come invece avviene da anni". Così la Farnesina ha risposto alle parole del presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker sui diritti dei migranti africani in Italia. La Farnesina ha preso nota delle dichiarazioni rese ieri dal Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, sulla condotta dell'Italia in materia di migrazioni e accoglienza.



L'Italia auspica che la Commissione e gli Stati membri dell'Unione Europea adottino presto la sua stessa condotta, improntata a criteri di sicurezza e tutela dei diritti e della dignità umana. Altrettanto forte, sottolinea il ministero degli Esteri, è l'auspicio che l'Unione Europea sappia rafforzare ulteriormente il rapporto di cooperazione da tempo instaurato dall'Italia con organismi internazionali quali Oim e Unhcr e che sta producendo risultati concreti, e che l'Ue sostenga gli impegni finanziari a valere sul Trust Fund Africa. (ANSAmed).