ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 11 GIU - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: BILBAO - 'Conferenza del consiglio delle città e delle regioni d'Europa' (fino al 13).



ROMA - Sede associazione Civita, ore 9 - Convegno dal titolo 'Focus On Africa: Sicurezza alimentare, tutela ambientale e sviluppo sostenibile. Nuove prospettive per le istituzioni e le imprese italiane'. ROMA - Campidoglio e Centro culturale San Luigi di Francia - Seminario per il lancio del 'Movimento euro-mediterraneo di solidarietà' con le persone in esilio.



STRASBURGO - Ue, plenaria del Parlamento europeo sui preparativi della Commissione per il Consiglio europeo di giugno con il presidente della Commissione presidente Jean-Claude Juncker.



MADRID - Mostra dal titolo 'Dadaismo russo 1914-1924',(fino al 22 ottobre) al museo Reina Sofia.(ANSAmed).