Migranti: Merkel, accogliamo le esigenze dell'Italia

BERLINO - "La migrazione la concepiamo come sfida comune" e "il nostro obiettivo resta una risposta europea. Vogliamo evitare che l'Europa si divida. Noi sosteniamo le proposte della Commissione e il rafforzamento di Frontex". Lo ha detto Angela Merkel a Meseberg in conferenza stampa dopo l'incontro con il presidente francese Emmanuel Macron. "Accoglieremo le valutazioni dell'Italia sulla migrazione", ha aggiunto, sottolineando che è un paese particolarmente esposto.



"L'immigrazione illegale deve essere ridotta" e si deve consentire a quella legale di arrivare. "Gli scafisti e trafficanti di uomini non possono decidere chi arriva in Europa", ha sottolineato Merkel.



Anche per Macron serve una risposta europea alla crisi dei migranti. Il presidente francese ha ripetuto a Meseberg di aver assicurato al premier italiano Giuseppe Conte una reazione coordinata al fenomeno della migrazione. "Reagiremo in modo coordinato, nel segno di una cooperazione. Non possiamo rispondere in modo efficiente senza coordinamento", ha spiegato, rispondendo a una domanda partita dal caso di Aquarius.



Macron ha assicurato il sostegno di Parigi ad Angela Merkel sull'accordo con la Germania sui respingimenti dei migranti: "Concordiamo sul fatto che quei migranti che vengono registrati in un Paese e vanno in un altro devono essere rimandati indietro al più presto. Quindi la risposta è sì, per quel che ci riguarda", ha risposto a Meseberg a una domanda in proposito. Si tratta della materia di scontro con il ministro dell'Interno Horst Seehofer, con la cancelliera che ha chiesto 2 settimane di tempo per sondare la disponibilità dei partner europei.