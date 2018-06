A settembre conferenza a Tripoli su immigrazione Salvini, problemi non vanno discussi in qualche capitale europea

(ANSAmed) - ROMA, 25 GIU - "Nella prima metà di settembre terremo una conferenza sull'immigrazione illegale con la visione italiana e libica". Lo ha annunciato il vicepresidente libico Ahmed Maiteeq in una conferenza stampa congiunta con il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Ci faremo promotori - ha aggiunto da parte sua il titolare del Viminale - in sede europea di tenere questa conferenza in Libia, perché i problemi devono essere affrontati e risolti in Libia non in altre capitali europee". "L'Italia - ha proseguito Maiteeq - ci ha aiutato e lavorare insieme a noi per portare stabilità nel Paese. Noi chiediamo ai Paesi europei di seguire l'esempio italiano. Tanti Paesi europei hanno il proprio programma in partnership con la Libia, ma il programma deve essere libico e la partecipazione dei Paesi europei dovrà essere all'interno di questo programma: il solo canale sarà il governo libico".



Salvini, da parte sua, ha sostenuto che "solo le autorità libiche dovranno pattugliare le acque libiche e bloccare le navi delle ong che vogliono sostituire i governi aiutando l'immigrazione illegale". (ANSAmed).