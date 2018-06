Migranti: Lifeline chiederà accoglienza a Francia Rappresentante Ong, lasceremo Malta per andare verso nord

(ANSAmed) - PARIGI, 25 GIU - "Siamo stati rifiutati da Germania, Olanda, Italia... oggi chiederemo alla Francia di accoglierci": lo ha detto Axel Steier, rappresentante dell'Ong Lifeline che noleggia la nave da giorni carica di migranti in attesa della possibilità di attraccare, alla radio francese Rtl.



"Se non abbiamo risposta - ha detto Steier - lasceremo Malta per andare verso il nord... Spagna o Francia".(ANSAmed).