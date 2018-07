ANSAmed - Agenda settimanale dal 9 al 15 luglio

(ANSAmed) - ROMA, 6 LUG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea previsti dal 9 al 15 luglio 2018: LUNEDI' 9 LUGLIO BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante della politica estera Federica Mogherini riceve Nasser Kamel, segretario generale dell'Unione per il Mediterraneo ANKARA - Cerimonia di giuramento di Recep Tayyip Erdogan come presidente della Repubblica, dopo la vittoria elettorale del 24 giugno ABU DHABI - Visita del segretario di Stato americano Mike Pompeo (anche Il 10) TRIPOLI - Pe, visita del presidente Antonio Tajani TUNISI - Festival del cinema mediterraneo 'Manarat' (fino al 15) ROMA - Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani incontra i giornalisti dell'Associazione stampa estera in Italia CASABLANCA - Casablanca Seminars, filosofi dibattono la riscoperta del pluralismo nell'islam (fino all'11) MARTEDI' 10 LUGLIO LONDRA - Ue, vertice dei Balcani occidentali, con l'Alto rappresentante della politica estera Federica Mogherini MERCOLEDI' 11 LUGLIO SREBRENICA (BOSNIA ERZEGOVINA) - Anniversario del genocidio di circa ottomila civili musulmani da parte dei serbi bosniaci GIOVEDI' 12 LUGLIO BRUXELLES - Ue, riunione della "Global Coalition against Daesh", con l'Alto rappresentante della Politica estera Federica Mogherini INNSBRUCK - Ue, riunione informale dei ministri dell'Interno e della Giustizia (anche il 13) VENERDI' 13 LUGLIO BRUXELLES - Ue, Consiglio di stabilizzazione e di associazione Unione europea- Bosnia-Erzegovina, con l'Alto rappresentante della Politica estera Federica Mogherini BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante della Politica estera Federica Mogherini riceve Sheikh Sabah Khalid Al Hamad Al Sabah, vice primo ministro e ministro degli Affari esteri del Kuwait ROMA - Conferenza stampa dell'ambasciatore di Turchia Murat Salim Esenli, in occasione dell'anniversario del fallito golpe del 2016 CARTAGINE - Inizia 54.mo Festival Internazionale di Cartagine (fino al 17 agosto) SABATO 14 LUGLIO NIZZA - Anniversario della strage terroristica avvenuta sul lungomare di Nizza dove un uomo e' piombato con un tir sulla folla sparando con decine di morti e feriti TAORMINA - Al via il Taormina film fest (fino al 20) DOMENICA 15 LUGLIO ISTANBUL - Commemorazioni per l'anniversario del fallito colpo di stato Del 15 luglio 2016 organizzato da alcuni reparti delle forze armate contro il presidente della Repubblica Recep Tayyip Erdoğan (ANSAmed).