Catalogna: Puigdemont fonda nuovo movimento separatista Leader prende parte al battesimo via video da Berlino

(ANSAmed) - BERLINO, 17 LUG - L'ex leader separatista catalano Carles Puidegmont ha fondato un nuovo movimento separatista, Crida Nacional per la República, ovvero 'Chiamata nazionale per la Repubblica', insieme al suo successore Quim Torra e ad altri esponenti separatisti catalani tra i quali Jordi Sanchez, al momento in prigione in Spagna.



Il movimento dovrebbe raccogliere tutti i sostenitori dell'indipendenza della Catalogna, riporta Der Spiegel online.



Il nuovo movimento è stato tenuto a battesimo nella serata di ieri a Barcellona con la lettura di un manifesto e la partecipazione di Puidgemont, in collegamento video da Berlino.



"Siamo più forti se possiamo negoziare in maniera trasversale e congiunta", ha detto il leader separatista nel corso della cerimonia. (ANSAmed).