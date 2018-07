Migranti: Ue deferisce Ungheria a Corte Giustizia Per mancati ricollocamenti. Aperta procedura su Stop Soros

(ANSAmed) - BRUXELLES, 19 LUG - La Commissione Ue ha deferito l'Ungheria alla Corte di Giustizia della Ue per non aver rispettato la legge su asilo e ricollocamenti dei migranti.



Inoltre, ha avviato una procedura d'infrazione per la cosiddetta legge 'Stop Soros', che criminalizza le attività a sostegno dei richiedenti asilo, perché viola "le leggi Ue, la carta dei diritti fondamentali e i Trattati". (ANSAmed).