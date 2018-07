Gaza, Usa: 'Gli aiuti sono vicini, Hamas cessi attacchi'

TEL AVIV - Un appello urgente a Hamas affinché cessi ogni forma di violenza e consegni ad Abu Mazen le funzioni di governo a Gaza, in modo da consentire l'immediato rilancio della economia della Striscia, è pubblicato oggi sul Washington Post da tre figure-chiave dell'amministrazione di Donald Trump: il consigliere Jared Kushner, l'emissario per il Medio Oriente Jason Greenblatt e l'ambasciatore Usa a Gerusalemme David Friedman.



"Organizzazioni dotate di risorse sono pronte a mettersi al lavoro. Ma senza un cambiamento reale accompagnato da una stabilizzazione della sicurezza - osservano i collaboratori di Trump - ogni progresso è impossibile". "Se Hamas dimostrerà in maniera chiara intenzioni pacifiche, - aggiungono - non solo a parole ma più importante ancora nei fatti, allora ogni genere di nuove opportunità diventano possibili".



Kushner, Greenblatt e Friedman precisano che "Hamas deve cessare le proprie provocazioni" verso Israele ed Egitto e deve cedere le funzioni di governo nella Striscia alla Autorità nazionale palestinese (Anp). "La comunità internazionale è pronta a sostenere l'Anp in questo sforzo" aggiungono. Hamas deve dunque abbandonare la sua ideologia di confronto ad oltranza con Israele. "Il mondo sta andando avanti - concludono - ma scelte cattive stanno facendo sì che i palestinesi restino sempre più indietro".