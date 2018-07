Kosovo: premier, divisione Paese porterebbe alla guerra Haradinaj, 'pericoloso evocare divisioni o scambi territori'

(ANSAmed) - PRISTINA, 20 LUG - Il premier kosovaro Ramush Haradinaj si è detto decisamente contro l'idea di una divisione del Kosovo o di uno scambio di territori quale soluzione della controversia con la Serbia, affermando che ipotesi del genere porterebbero a un conflitto armato. "Una divisione per me significherebbe la guerra, ed è pericoloso anche solo parlarne", ha detto Haradinaj citato dai media locali a Pristina. Il riferimento era all'ambasciatore americano a Pristina che nelle ultime ore parlando delle prospettive di soluzione della disputa, non ha escluso una divisione del Kosovo, una decisione che a suo avviso spetterebbe tuttavia a Belgrado e Pristina. "Chiunque evochi una divisione del Kosovo si sbaglia e non può che provocare una tragedia nei Balcani", ha aggiunto il premier. Tra le ipotesi che a più riprese vengono evocate dai media e dagli osservatori c'è quella di un possibile scambio di territori - il nord del Kosovo a maggioranza serba alla Serbia e la Valle di Presevo, regione a maggioranza albanese nel sud della Serbia, al Kosovo. (ANSAmed).